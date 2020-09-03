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بين الناس

سامح يناشد بإعادة صرف معاش التضامن لإعانته على المعيشة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن سامح ناجي حلمي من محافظة الجيزة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لإعادة صرف معاش التضامن .

ويقول فى رسالته : أنا مواطن كنت أحصل على  معاش الشؤون الاجتماعية، وانقطع المعاش منذ حوالى 3 سنوات وأجريت عملية قلب مفتوح ولم أعرف أسباب الانقطاع .
التواصل مع القارئ  01208655738
 الرقم القومى 28403012406935
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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