سامح يناشد بإعادة صرف معاش التضامن لإعانته على المعيشة

أستغاث المواطن سامح ناجي حلمي من محافظة الجيزة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لإعادة صرف معاش التضامن .





ويقول فى رسالته : أنا مواطن كنت أحصل على معاش الشؤون الاجتماعية، وانقطع المعاش منذ حوالى 3 سنوات وأجريت عملية قلب مفتوح ولم أعرف أسباب الانقطاع .

التواصل مع القارئ 01208655738

الرقم القومى 28403012406935

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



