"تايمز" يصنف جامعة قناة السويس الثانية على مستوى مصر

صرحت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن مؤسسة تايمز الٳنجليزية للتصنيف Times Higher Education أعلنت اليوم الأربعاء فوز الجامعة بترتيب 501- 600 على أكثر من 1500 جامعة فى 93 دولة بالعالم.





وتابعت تأتى جامعة قناة السويس فى المرتبة الثانية على مصر بعد جامعتى أسوان والمنصورة، حيث جاءتا فى ترتيب 401 – 500 على العالم.





ووفق هذا التصنيف إحتفظت الجامعة بمكانتها الدولية لعام 2020، مع تحسن أدائها فى مجال التدريس والبحث العلمى وكذلك مع زيادة فى الدخل من الخدمات المجتمعية والصناعة.





مؤكده أن تايمز للتصنيف الدولى للجامعات يستند إلى ثلاثة عشر مؤشرًا لآداء الجامعات، بحيث يقيم المؤسسة في أربعة مجالات التدريس والبحث العلمى، والمساهمة فى نقل المعرفة، والسمعة الدولية جاء ذلك وفق ما أعلنته وحدة التصنيف الدولى بجامعة قناة السويس.





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