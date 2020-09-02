AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هكرمه.. محافظ كفر الشيخ يبحث عن شاب وأحمد موسى يعرض صورته على الهواء.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:22 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
Advertisements
البهي عمرو
قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه استجاب لبرنامج على مسئوليتى وقام بتوفير علاج طفل سقط فى بالوعة صرف صحي. 
وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عامل داخل البالوعة أثناء سقوط الطفل، والتحقيقات أدانت الشركة.

ولفت  إلى أنه يبحث عن الشاب الذى أنقذ الطفل بعد سقوطه فى البلاعة وذلك لتكريمه على ما تم، وكشف أنه سيتم توقيع غرامة على الشركة الخاصة بأعمال الصرف فى القرية. 

وفى نفس السياق علق على التعديات على الأراضى الزراعية و قيام المواطنين بالتصالح، قال إن الدولة جادة فى ضبط منظومة البناء و منع المخالفات، وأكد أن المواطن علم أن الأموال التى سيتم تجميعها ستستخدم فى تنفيذ مشروعات بالمحافظة لدعم المرافق.

أشار ، إلى أنه تم تخفيض قيم التصالح بنسبة 40% لتشجيع المواطنين على دفع رسوم المخالفات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: ارتياح بين المواطنين بسبب مد فترة التصالح.. صور

شاهد.. طفل يسقط داخل بلاعة بكفر الشيخ.. وأحمد موسى يطالب المحافظ بفتح تحقيق

محافظ كفر الشيخ يفتح تحقيقا في واقعة سقوط طفل داخل بلاعة.. فيديو

رئيس مطوبس ردًا على سقوط طفل داخل بالوعة: إهمال من أهله.. فيديو

فتح تحقيق| محافظ كفر الشيخ ونائبه يطمئنان على حالة طفل سقط في بالوعة

تحت الإنشاء وغير مغطاة.. تعليق محافظ كفر الشيخ على سقوط طفل في بالوعة

ترشيحاتنا

هوت شورت.. سوزان نجم الدين فى إطلالة مثيرة للجدل على البحر| شاهد

الخارجية الأمريكية تكشف صاحب قرار وقف المساعدات إلى إثيوبيا

خلطة زيوت لتكثيف الشعر

بكاش مايوه شفاف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

كواليس عقوبة الـ مليون جنيه على كهربا بعد تعديه بالضرب على زميله فى مران الأهلى

ابن النادي.. علي معلول يرفض عرضا مغريا بـ 25 مليون جنيه في الموسم.. فيديو

AdvertisementS

تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

السيسى يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسي الجديد

تعرض طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون لحادث في مطار بيروت

إثيوبيا تتراجع وتطلب من أمريكا عدم تخفيض مساعداتها بسبب سد النهضة

تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة ووجود 20 طالبا بالفصل

قرار عاجل من السعودية بخصوص الطائرات القادمة والمتجهة إلى الإمارات باستخدام مجالها الجوي

جريمة مخلة بالشرف .. أحمد موسى يعلق على حبس صلاح دياب

صفعة كبرى.. الكونجرس يكشف عقوبة أمريكية ضخمة لـ إثيوبيا بسبب سد النهضة

الخارجية الأمريكية تكشف صاحب قرار وقف المساعدات إلى إثيوبيا

قبل انتهاء فترة التصالح.. كيف تنقذ وحدتك المخالفة من الإزالة في 10 خطوات.. تفاصيل

غضب عارم فى هيدرسفيلد .. ميدو يصدم رمضان صبحي بعد تسريب صوره بـ تيشيرت بيراميدز

عودة المدارس.. أحمد موسى يعلن الحل لمنع انتشار كورونا بين الطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر... زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

هوت شورت.. سوزان نجم الدين فى إطلالة مثيرة للجدل على البحر| شاهد

الفازلين قبل البكاء.. 5 قواعد غريبة لـ الإتيكيت عند البنات