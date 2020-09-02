هكرمه.. محافظ كفر الشيخ يبحث عن شاب وأحمد موسى يعرض صورته على الهواء.. فيديو

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه استجاب لبرنامج على مسئوليتى وقام بتوفير علاج طفل سقط فى بالوعة صرف صحي.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عامل داخل البالوعة أثناء سقوط الطفل، والتحقيقات أدانت الشركة.





ولفت إلى أنه يبحث عن الشاب الذى أنقذ الطفل بعد سقوطه فى البلاعة وذلك لتكريمه على ما تم، وكشف أنه سيتم توقيع غرامة على الشركة الخاصة بأعمال الصرف فى القرية.





وفى نفس السياق علق على التعديات على الأراضى الزراعية و قيام المواطنين بالتصالح، قال إن الدولة جادة فى ضبط منظومة البناء و منع المخالفات، وأكد أن المواطن علم أن الأموال التى سيتم تجميعها ستستخدم فى تنفيذ مشروعات بالمحافظة لدعم المرافق.





أشار ، إلى أنه تم تخفيض قيم التصالح بنسبة 40% لتشجيع المواطنين على دفع رسوم المخالفات



