بعد تداول صورته وهو يحمل ابنه المريض.. الأب المثالي: بعت بيتي عشان أعالجه

كشف الهادى الشربين ى الأب المثالى، تفاصيل صورته مع أبنه وهو يحمله والتي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا.





وعلق "الشربينى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى ، عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الأربعاء، على صورته مع أبنه، قائلا : "عملت علاج على نفقة الدولة كذا مرة ومخدتوش، بعالجه علاج خاص".





وأضاف الهادى الشربينى الأب المثالى، أن ابنه يعانى من ثقب في القلب وضمور في المخ وصرع، مستدركا أنه :"بعت بيتى عشان أعالجه ".





وتابع الأب المثالى،: "مش عاوز حاجة أنا عاوز بس دكتور يشوف حالته بالظبط، وزوجتى توفت مشلولة"، مستطردا: "جات عليا أيام ببات من غير عشا".



