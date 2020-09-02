بعد تداول صورته وهو يحمل ابنه المريض.. الأب المثالي: بعت بيتي عشان أعالجه

كشف الهادى الشربينى الأب المثالى، تفاصيل صورته مع أبنه وهو يحمله والتي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا.
وعلق "الشربينى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الأربعاء، على صورته مع أبنه، قائلا : "عملت علاج على نفقة الدولة كذا مرة ومخدتوش، بعالجه علاج خاص".
وأضاف الهادى الشربينى الأب المثالى، أن ابنه يعانى من ثقب في القلب وضمور في المخ وصرع، مستدركا أنه :"بعت بيتى عشان أعالجه ".
وتابع الأب المثالى،: "مش عاوز حاجة أنا عاوز بس دكتور يشوف حالته بالظبط، وزوجتى توفت مشلولة"، مستطردا: "جات عليا أيام ببات من غير عشا".