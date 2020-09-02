وزير الطيران: تواجدت في المطار بنفسي للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية

قال الطيار محمد منار ، وزير الطيران المدني، إن تحليل الـ" PCR "، مطبق على الأجانب القادمين للبلاد منذ فترة وتم تطبيقه على المصريين اليوم، بعد عودة حركة الطيران.









وتابع الطيار محمد منار ، وزير الطيران المدني :"تواجدت فى المطار بنفسى للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية المتبعة ..والتنظيم كان على أعلى مستوى من حيث الإجراءات الطبية والتباعد الاجتماعى".









وأضاف "منار " خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المدة المحتسبة لعمل التحليل لا تتجاوز الـ72 ساعة منذ وقت إقلاع الطائرة.









ووجه وزير الطيران المدنى، الشكر للقائمين على الحجر الصحى على المجهودات التى بذلوها خلال الفترة الماضية وتفانيهم فى العمل للحفاظ على صحة الجميع.



