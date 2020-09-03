AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة يتواصل مع رئيس اتحاد السباحة للاطمئنان على البرامج التدريبية للاعبي المنتخب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:18 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء الأربعاء اتصالًا هاتفيًا بالمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة وذلك للاطمئنان على سير البرنامج التدريبي الخاص بمنتخب مصر للسباحة وذلك في ضوء عودة المنافسات المحلية.

وخلال الاتصال أكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للاعبي المنتخب المصري للسباحة في ظل برنامجهم التدريبي الخاص بالاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيو 2021، مشيرًا إلى أهمية مواصلة وتكثيف البرامج التدريبية للاعبي المنتخب لخوض مختلف المنافسات الدولية مع أخذ كافة الاحتياطات والضوابط الاحترازية المتضمنة في الدليل الاسترشادي للوزارة والخاص بعودة النشاط والمنافسات الرياضية.
 
ومن جانبه، أعرب المهندس ياسر إدريس عن امتنانه للدعم الذي تقدمه الوزارة والتواصل والمتابعة المستمرة من جانب وزير الرياضة لكافة المنافسات والبرامج التدريبية للاتحاد المصري للسباحة والحرص أيضًا على توفير كافة الإمكانات المالية واللوجستية للاتحاد لدعمه في استضافته لمختلف البطولات القارية والعالمية على أرض مصر.

وفى سياق متصل، وافق الدكتور أشرف صبحي على تقديم الدعم المالي للاتحاد لاستكمال إجراءات شراء الساعة الإلكترونية من خلال الاتحاد وفقًا لأحدث التقنيات العالمية لاستخدامها في مختلف الاستادات حال استضافة البطولات والمنافسات الدولية المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استكمال الدوري.. وزير الرياضة: نساند اتحاد الكرة في تطبيق اللائحة على المنسحب

عبد الرحمن عرابي: لعبت ملاكمة بالصدفة.. وأستعد لطوكيو في شقة إيجار| حوار مباشر

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. توجيهات رئاسية جديدة بشأن كورونا.. ماكرون ينجو من الموت.. وبشرى سارة بشأن مخالفات البناء

نوبة بكاء انتهت بغرامة مليون جنيه.. كواليس ما حدث بين عبد الحفيظ وكهربا ..فيديو

مرتضى منصور يطالب الأهلي بعمل "تحاليل" لـ كهربا

جريمة مخلة بالشرف .. أحمد موسى يعلق على حبس صلاح دياب

خاص | سر تأخر عودة إليو ديانج من مالي إلى القاهرة

تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة ووجود 20 طالبا بالفصل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه أسود.. نرمين الفقي تستعرض أناقتها على البحر

تحدث عن طالب الفريسكا وعلاقته بـ عبلة كامل.. رامي وحيد في ضيافة صدى البلد

لماذا تصاب النساء باضطرابات المناعة الذاتية أكثر من الرجال.. تفاصيل