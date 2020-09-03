قد تودي بحياتك.. أعراض شائعة لسرطان الرئة

يعد سرطان الرئة أخطر أنواع السرطان، حيث تنقسم الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يتسبب في حدوث أورام متعددة في الرئة والتي يمكن أن تعرض قدرتك على التنفس للخطر ويعد سرطان الرئة أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين المدخنين
وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى
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أعراض سرطان الرئة
قد تشمل أعراض سرطان الرئة وفقا لموقع verywellhealth
- سعال مستمر
- سعال الدم
- ضيق التنفس، خاصة مع النشاط
- صفير
- بحة في الصوت
- التهابات الجهاز التنفسي المتكررة مثل "الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية"
- فقدان الوزن غير المبرر من المهم فهم هذه الأعراض واختبار نفسك ، خاصة إذا كنت مدخنًا أو شخصًا يتعرض للمواد الكيميائية والأبخرة السامة بانتظام.
تشخيص سرطان الرئة
يمكن تشخيص سرطان الرئة عن طريق الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسى فقد يعطى نتائج أدق وفى كثير من الأحيان يتم اللجوء إلى خزعة الرئة لاكتشاف الورم فى أى مرحلة.