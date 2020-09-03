AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كثافة عالية في ذلك الاتجاه.. تعرف على الحالة المرورية اليوم بشوراع القاهرة.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:22 ص
كوبرى أكتوبر
كوبرى أكتوبر
Advertisements
هاجر إبراهيم

قام مراسل القناة الأولى بالتليفزيون المصري، بجولة تفقدية بشوارع القاهرة من أعلى كوبرى أكتوبر، مؤكدا أن الكوبرى يشهد فى بعض المناطق كثافة عالية، ومنها منطقة فوق شارع الجلاء.


وأضاف أن الجهة المقابلة القادمة من مصر الجديدة ومدينة نصر وغيرها باتجاه ميدان التحرير بها كثافة عالية، لافتا إلى أن كوبرى أكتوبر للقادم من تلك المناطق به كثافة عالية حتى قبل الساعة الثامنة.


وأشار إلى أن الاتجاه الذاهب إلى مصر الجديدة وطريق صلاح سالم إلى حد ما به سيولة مرورية ملحوظة، مضيفا إلى أن الكوبرى حاليا يشهد كثافة عالية ويفضل تبديله إلى طرق بديلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكتوبر واللي منها.. تعرف على الحالة المرورية اليوم

تعرف على الحالة المرورية اليوم على كوبرى أكتوبر كورنيش النيل..فيديو

تعرف على الحالة المرورية اليوم بشوارع القاهرة والطريق الدائري

زحمة.. تعرف على الحالة المرورية في رمسيس والإسعاف

زحمة على الدائري وسيولة على كوبري أكتوبر.. شاهد حالة المرور بالقاهرة والجيزة

ترشيحاتنا

حولى جسمك لمكينة حرق دهون بوصفات تخسيس مضمونة وسريعة

على البحر.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين

عايز إيه أكتر من 17 مليون.. مختار مختار يفتح النار على رمضان صبحي ..فيديو

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رحيلها المأساوية بسبب السرطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية