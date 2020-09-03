كثافة عالية في ذلك الاتجاه.. تعرف على الحالة المرورية اليوم بشوراع القاهرة.. فيديو

قام مراسل القناة الأولى بالتليفزيون المصري، بجولة تفقدية بشوارع القاهرة من أعلى كوبرى أكتوبر، مؤكدا أن الكوبرى يشهد فى بعض المناطق كثافة عالية، ومنها منطقة فوق شارع الجلاء.





وأضاف أن الجهة المقابلة القادمة من مصر الجديدة ومدينة نصر وغيرها باتجاه ميدان التحرير بها كثافة عالية، لافتا إلى أن كوبرى أكتوبر للقادم من تلك المناطق به كثافة عالية حتى قبل الساعة الثامنة.





وأشار إلى أن الاتجاه الذاهب إلى مصر الجديدة وطريق صلاح سالم إلى حد ما به سيولة مرورية ملحوظة، مضيفا إلى أن الكوبرى حاليا يشهد كثافة عالية ويفضل تبديله إلى طرق بديلة.