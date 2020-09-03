ديانج يصل القاهرة ويعلن جاهزيته لمواجهة وادي دجلة

وصل أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى القاهرة صباح اليوم قادمًا من بلاده بعد انهي إجراءات تجديد جواز سفره.





ومن المقرر أن يظهر ديانج في مران فريقه باستاد مختار التتش بصورة طبيعية اليوم .





وأبدي ديانج جاهزيته لخوض مواجهة الأهلي ووادي دجلة المقرر لها مساء غد بمسابقة الدوري رغم غيابه عن التدريبات الفترة الماضية .





ويختتم الفريق الأحمر تدريباته اليوم باستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.





ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيف بعض الشئ لتجنب الإجهاد قبل ساعات من تلك المباراة .





ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة .



