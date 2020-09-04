هذه الحالات تمنحك الإفراج عن البضائع دون الكشف عنها بالقانون الجديد

تناول مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك ابرز حالات الإفراج عن البضائع دون كشف مجلس النواب من حيث المبدأ على ، وقرر إرجاء مادتين لجلسة عامة لاحقة، بعد أن وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع القانون وفى انتظار تصديقه من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويستهدف مشروع القانون- وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المعروض على مجلس النواب- المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030 ، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال.

كما يستهدف تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية ، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين، وتحقيق جودة استيداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.





ويستعرض "صدى البلد"، أهم ما جاء بالقانون بشأن الإفراج عن البضائع دون كشف او معاينة فيما يلى: