مسابقات ثقافية وأمسية شعرية في ثقافة بنى سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث نفذ بيت ثقافة إهناسيا الخضراء مسابقة ثقافية عن الإرهاب والتطرف تم خلالها طرح بعض الأسئلة حول الموضوع ومناقشتها.





كما عقد قصر ثقافة بني سويف محاضرة عن استخدام الكمبيوتر في حياتنا الشخصية شرح خلالها المدرب أهمية الحاسوب في الحياة اليومية من تسهيل طرق التواصل مع الآخرين من خلال تحرير الرسائل وكتابتها، وإعداد التقارير والمستندات، كما أنه عنصر فعال في تحقيق النجاح للعملية التعليمية.





نظم قصر ثقافة شرق النيل محاضرة عن العطاء أكدت أن العطاء إحدى الفضائل الإنسانية التي تعني البذل والتضحية، ويكون ذلك بعدم التقيد بحب الذات فقط، وإنما حب الآخرين أيضًا، كما يعني التجرد من الأنانية والتملّك، ومن فوائد العطاء آثار إيجابية كثيرة تعود بالنفع على صاحبه والمجتمع بشكل عام، كما يساعد على كسب المحبّة والاحترام والثقة من قِبل الناس والرضى الذاتي، بالإضافة إلى كسب رضى الله تعالي وتوسيع آفاق المجتمع لبناء وتنمية مجتمع متماسك، وخَلق نوع من الثقة والحب والترابط بين أفراده والانغماس في عمل الخير والتضحية ومُساعدة المُستَضعفين.





قدم بيت ثقافة ابو صير الملق عرض فني لفرقة ابوصير للآلات الشعبية، كما نظم بيت ثقافة الفشن أمسية شعرية إحياء لذكرى شهداء حريق مسرح بني سويف للشاعر أحمد جلال بحضور كوكبة من الأدباء والشعراء والمثقفين أعضاء نادي أدب الفشن.





وقد تم الوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء، ثم تم إلقاء عدة قصائد منها قصيدة حتى تقوم القيامة، وقصيدة قرار، وقصيدة يوم جئت من القمر، وقصيدة رسالة من أمي، وقصيدة حاول أن تبدو إنسانا، وقصيدة خارج النص، للشاعر أحمد جلال وقصيدة لا ترحلي للشاعر ربيع قطب، بالإضافة إلى إلقاء بعض الأغاني عن الشهيد.



