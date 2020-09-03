سمارة قتله بسلاح أبيض.. تشييع جثمان الصيدلي ضحية مشاجرة الغربية..صور

شيع الآلاف من أهالي قرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية جثمان صيدلي لقي مصرعه طعنا بالسكين على يد أحد أقاربه بسبب خلافات عائلية .





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كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور بوصول "بلال. م. ا" 22 عاما، صيدلي، جثة هامدة متأثر بجرح نافذ في الصدر إثر مشاجرة.





كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وأحد أقاربه بسبب خلافات عائلية بينهم.





تطورت الي مشاجرة على إثرها قام الأخير ويدعي "سمارة" بطعن المجني عليه بسلاح أبيض في الصدر مما أودي بحياته في الحال.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.