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مرأة

بفستان مثير.. حبيبة كريستيانو رونالدو تثير الجدل بمهرجان البندقية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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ريهام قدري

ظهرت جورجينا حبيبة لاعب الكرة العالمي كريستيانو رونالدو اليوم بمهرجان البندقية السينمائي  بإطلالة اثارت السوشيال ميديا، حيث ظهرت جورجينا بإطلالة مثيرة للجدل.

وتألقت جورجينا بإطلالة كلاسيكية وراقية على السجادة الحمراء بفستان طويل باللون السيمون مما جعلها تظهر كامل ساقها بجانب واحد.

ويعد ظهورها بفستان بسيط راق و لونه فاتح ميزها علي السجادة الحمراء كما اعتمدت مجوهرات من لون الفستان ومن ناحية الشعر و الماكياج اعتمدت علي الالوان الهادئة التي جعلتها تظهر بشكل مرتب متناسق.


ولم تتخل جورجينا عن الكمامة حيث نسقتها من نفس قماش الفستان ونفس اللون.

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اطلالة جورجينا حبيبة كرستيانو اليوم بمهرجان البندقية السينمائي . . انا غرامي الاطلالات الكلاسيكية و الراقية على السجادة الحمرة و خاصة بالمهرجانات يلي تطلب مثل هذا الستايل فستان بسيط بس راقي و لونه يجنن على سمارها و fit برفكت . و عجبتني المجوهرات من لون الفستان كثير حلو طالع . من ناحية الشعر و المكياج عجبني تعاملها البسيط و المرتب معاهم و تنسيق الشوز على القد . تقيمي 9/10 وتقيمكم ؟ . . . . . . . . . . . . . . #thefashion12

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