بفستان مثير.. حبيبة كريستيانو رونالدو تثير الجدل بمهرجان البندقية

اطلالة جورجينا حبيبة كرستيانو اليوم بمهرجان البندقية السينمائي . . انا غرامي الاطلالات الكلاسيكية و الراقية على السجادة الحمرة و خاصة بالمهرجانات يلي تطلب مثل هذا الستايل فستان بسيط بس راقي و لونه يجنن على سمارها و fit برفكت . و عجبتني المجوهرات من لون الفستان كثير حلو طالع . من ناحية الشعر و المكياج عجبني تعاملها البسيط و المرتب معاهم و تنسيق الشوز على القد . تقيمي 9/10 وتقيمكم ؟ . . . . . . . . . . . . . . #thefashion12