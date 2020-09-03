بفستان مثير.. حبيبة كريستيانو رونالدو تثير الجدل بمهرجان البندقية





ظهرت جورجينا حبيبة لاعب الكرة العالمي كريستيانو رونالدو اليوم بمهرجان البندقية السينمائي بإطلالة اثارت السوشيال ميديا، حيث ظهرت جورجينا بإطلالة مثيرة للجدل .





وتألقت جورجينا بإطلالة كلاسيكية وراقية على السجادة الحمراء بفستان طويل باللون السيمون مما جعلها تظهر كامل ساقها بجانب واحد.





ويعد ظهورها بفستان بسيط راق و لونه فاتح ميزها علي السجادة الحمراء كما اعتمدت مجوهرات من لون الفستان و من ناحية الشعر و الماكياج اعتمدت علي الالوان الهادئة التي جعلتها تظهر بشكل مرتب متناسق.









ولم تتخل جورجينا عن الكمامة حيث نسقتها من نفس قماش الفستان ونفس اللون.