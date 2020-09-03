شريف عامر: أول مرة وقفت أمام الكاميرا منذ 30 عاما من شارع المعز.. فيديو

كشف الإعلامي شريف عامر، عن المرة الأولى التي وقف بها أمام الكاميرا، قائلا إن أول مرة وقفت قدام كاميرا في حياتي كانت من المكان دا من شارع المعز".



وتابع خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر": "أول مرة وقفت فيها قدام الكاميرا كان من 30 سنة..من 30سنة مكناش نعرف حاجة اسمها كورونا".



وأضاف: 1052 سنة هو عمر شارع المعز، وعن عدم ارتداء البعض للكمامة، قال: كورونا ممشيتش.. كورونا أثرت في كل شكل من أشكال حياتنا وفي كل أنحاء العالم.



