مركز تطوير الوافدين بالأزهر يخصص إيميل لتلقي المقترحات البناءة

خصصت وحدة (الدراسات والمشروعات البحثية) بمركز التطوير بتخصيص إيميل للسماح للجمهور المهتم بتطوير منظومة الوافدين من داخل وخارج مصر، بتقديم مقترحاتهم ومشروعاتهم البحثية للارتقاء بالعمل بمنظومة تعليم الوافدين.





وأكدت على الالتزام، بضرورة أن يقدم صاحب المقترح تصورًا كاملًا لفكرته أو مقترحه والهدف منها وآليات التنفيذ، و يجب على صاحب المقترح إرفاق بياناته الأساسية وأرقام الهاتف للتواصل معه.





ونبهت، أنه لن يتم الالتفات إلى الأفكار التقليدية أو التي تم تنفيذها بالفعل.





[email protected] يرجى إرسال المقترحات والأفكار البناءة على الإيميل التالي:



