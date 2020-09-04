AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مركز تطوير الوافدين بالأزهر يخصص إيميل لتلقي المقترحات البناءة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:36 ص
مركز تطوير الوافدين
مركز تطوير الوافدين بالأزهر يخصص إيميل لتلقي المقترحات
Advertisements
محمد شحتة
خصصت وحدة (الدراسات والمشروعات البحثية) بمركز التطوير بتخصيص إيميل للسماح للجمهور المهتم بتطوير منظومة الوافدين من داخل وخارج مصر، بتقديم مقترحاتهم ومشروعاتهم البحثية للارتقاء بالعمل بمنظومة تعليم الوافدين.

وأكدت على الالتزام، بضرورة أن يقدم صاحب المقترح تصورًا كاملًا لفكرته أو مقترحه والهدف منها وآليات التنفيذ، ويجب على صاحب المقترح إرفاق بياناته الأساسية وأرقام الهاتف للتواصل معه.

ونبهت، أنه لن يتم الالتفات إلى الأفكار التقليدية أو التي تم تنفيذها بالفعل.

يرجى إرسال المقترحات والأفكار البناءة على الإيميل التالي: [email protected]

يأتي هذا انطلاقًا من اهتمام رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بتطوير منظومة تعليم الطلاب الوافدين والوصول بها إلى أعلى درجات الرقي والتقدم ووفقًا للخطة الاستراتيجية الخاصة بالمركز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: نعمل على إزالة العقبات أمام الطلاب الوافدين

إدارة الوافدين بالتعليم العالي: إطلاق أول منصة ذكية إلكترونية لخدمة الراغبين في الدراسة بمصر.. نعمل على ملف السياحة التعليمية بالتعاون مع الوزارات الأخرى.. حوار

أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع رئيس "تطوير الوافدين" التعاون المشترك للارتقاء بمستويات الطلاب

للطلاب الوافدين.. كيفية الحصول على منحة للدراسة بالأزهر الشريف

أمين البحوث الإسلامية ورئيس «تطوير الوافدين» يبحثان تطوير منظومة العمل

ترشيحاتنا

السجيني: لا "أثر رجعي" في التصالح بـ مخالفات البناء

مصادر أمريكية: استعدادات لتوزيع لقاح كورونا أوائل نوفمبر

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بختام تعاملات البنوك اليوم

أهم الأخبار .. ننشر أسعار متر التصالح بمخالفات البناء .. جريمة إنسانية تهز ألمانيا .. انفجار مدو جديد في لبنان

وزير التعليم العالي: تطبيق نظام اليوم الكامل في العام الدراسي المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها

التين الشوكى.. فوائد لا تعلمها عنه

كيت ميدلتون تستعير مجوهرات بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني من الملكة إليزابيث.. صور