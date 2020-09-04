AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد مرتضى منصور: أقترح سفر الأهلي والزمالك للمغرب على طائرة واحدة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:24 ص
احمد مرتضى منصور
احمد مرتضى منصور
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اقتراحه بسفر فريقي الزمالك والأهلي على متن طائرة خاصة للذهاب إلي المغرب استعدادًا لمواجهتي الرجاء والوداد المغربيين على الترتيب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وقال مرتضي في تصريحات مع الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: "اقترحت سفر الفريقين مع بعضهما، كونهما ناديين مصريان ويجب أن يظهرا بمظهر جيد".

ويستعد الأهلي والزمالك لمواجهة الرجاء والوداد، في الدور قبل النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.

ويأمل جمهور الكرة المصرية أن يصبح النهائي مصري بالكامل بين الأهلي والزمالك، لتذهب البطولة لأحد الأندية المصرية في هذه النسخة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاجل | الكاف يعلن إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يبشر جماهير الزمالك.. وفايلر يصل القاهرة

فاروق جعفر: أفريقيا أهم من الدوري للأهلي والزمالك.. وأرفض الفتنة بين القطبين

الزمالك ينتظر رد الرجاء لتحديد موعد مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي والزمالك.. أرقام وليد سليمان أمام الأبيض تثير قلق مرتضى منصور بـ خاتم مسحور

أمير مرتضى يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء المغربى فى دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي: تطبيق نظام اليوم الكامل في العام الدراسي المقبل

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يغرد وحيدًا في الصدارة والزمالك يتمكن من الوصول"ثانيا"

رغم كفاءته.. تفاصيل الإطاحة بمدير المكتب الفني بـ اتحاد الكرة

ده قمر.. ابنتا عمر الحريري وعبد المنعم إبراهيم تتغزلان في حفيد كمال الشناوي

بعد تفجيرات مرفأ بيروت.. كارثة بمطار رفيق الحريري والرئيس اللبناني يتدخل بشكل عاجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها

التين الشوكى.. فوائد لا تعلمها عنه

كيت ميدلتون تستعير مجوهرات بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني من الملكة إليزابيث.. صور