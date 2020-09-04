أحمد مرتضى منصور: أقترح سفر الأهلي والزمالك للمغرب على طائرة واحدة

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اقتراحه بسفر فريقي الزمالك والأهلي على متن طائرة خاصة للذهاب إلي المغرب استعدادًا لمواجهتي الرجاء والوداد المغربيين على الترتيب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال مرتضي في تصريحات مع الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: "اقترحت سفر الفريقين مع بعضهما، كونهما ناديين مصريان ويجب أن يظهرا بمظهر جيد".





ويستعد الأهلي والزمالك لمواجهة الرجاء والوداد، في الدور قبل النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.



