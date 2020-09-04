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بعد بنائها بشكل فخم..أوقاف الإسكندرية: افتتاح مساجد محور المحمودية اليوم لأول مرة..فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:29 ص
الشيخ محمد خشبة،
الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية
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اسراء صبري
توجه الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الأوقاف ووزير الدفاع والمنطقة الشمالية العسكرية، معقبا: فوجئنا باستلام 7 مساجد  فخمة جدا وتليق بالقوات المسلحة، متابعا: المساجد تبدأ من 700 متر وتصل إلى1300إلى 1500 متر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي"، إن المساجد المستلمة تتكون من 3 أدوار ومنها ما به 2 أسانسير ودار مناسبات وتحيط بها حمامات سباحة ومراكز شباب وعيادات ومستوصف ونادى ثقافى، مشدد على أن هذه المساجد تليق بالإسكندرية وأهلها.

وشدد على أن هذه المساجد تختلف تمام عن المساجد التي كانت متواجدة على محور ترعة المحمودية، متابعا: المساجد لم تكن تليق بالعبادة ومبنية على أرض مغتصبة عشوائية، لافتا إلى أنهم عندما قاموا بهدم المساجد المتواجدة عند ترعة المحمودية هاجمهم الجميع.

وأكمل : حاليا تم بناء مساجد على أرقى مستوى، كما سميت القوات المسلحة تلك المساجد  بأسماء الشهداء، وهو أمر يليق بالمساجد، معقبا: فوجئنا بفرش فخم ونجف وأدوات كهرباء مثيله للمتواجدة بالحرم، بالإضافة إلى آلات صوتية ضخمة، وأيضا غرف للإمام والعمال ومكاتب وغيرها.

وأضاف بتوجه بالشكر إلى وزير الأوقاف والمنطقة الشمالية العسكرية، كما أن الوزارة تتوجة بالشكر إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة من أجل ماقاموا به، معقبا: سيتم افتتاح المساجد اليوم في صلاة الجمعة.

وأشار إلى أن كل مكان بمحور المحمودية مسمى باسم أحد الشهداء، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتعقيم المساجد فور استلامها..كما أن الوزارة بتقوم بتعقيم المساجد بعد كل فرض من أجل الوقاية.

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