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أخبار البلد

السيسي أمل كل المصريين هاشتاج يتصدر تويتر

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:35 ص
السيسي
السيسي
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محمد بدران
تصدر هاشتاج "السيسي أمل كل المصريين"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك قراراته التي تدعم استقرار الدولة المصرية، وكانت التعليقات كالتالي :‏‎#السيسي_امل_كل_المصريين .. مصر ما بين الماضي والحاضر♥.. إنها مصر يا سادة🇪🇬 .. الخط الثالث مترو انفاق القاهرة.

وقال آخرون:السيسي اعظم رئيس في العالم زعيم العرب وراعي افريقيا ورجل السلام الاول في المنطقه امل مصر وفخر كل العرب عظيمه يا ام الدنيا بقياده السيسي حبيب المصريين..  قبل كام سنة كنت بخاف أفتح التليفزيون أو أفتح النت أشوف عملية إرهابية أو أي حاجة توجع قلبي علي بلدي دلوقتي بقيت اصحي كل يوم و أنا متأكدة إني هشوف بلدي بتتقدم خطوات لقدام. مصر في عهدك منطلقة بسرعة الصاروخ. ربنا يحفظ بلدنا و يبعد عننا كل سوء يارب.

وأشار مغرد آخر إلى أ‏نه عرف شخصيه السيسى قوية، وبعد الفيديو ده الرئيس السيسى فرض كلمته على تركيا والعالم وكلمه مصر مسموعه وبصوت عالى كمان ‎#ياسيسي_عنك_منستغناش ‎#السيسي_امل_كل_المصريين

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