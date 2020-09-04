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أخبار العالم

عبر أجواء البحرين.. عودة أول طائرة إسرائيلية من الإمارات إلى تل أبيب

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
عادت أول طائرة إسرائيلية حطت أدراجها في الإمارات، إلى تل أبيب قادمة من دبي يوم الخميس، مستخدمة أجواء البحرين والسعودية.

وتمت الرحلة للطائرة الإسرائيلية المسجلة في الخارج ليلة الجمعة بعد أن أعلنت السعودية والبحرين أنهما ستسمحان لرحلات جوية إسرائيلية بالمرور فوق أراضيهما.

ومساء الخميس،  أعلنت البحرين أنها وافقت على طلب الحكومة الإماراتية السماح بمرور الطائرات الإسرائيلية القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات عبر مجالها الجوي.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن مصدر مسئول في شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، قوله إنه "صدرت موافقة شؤون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول".

وكانت هيئة الطيران المدني السعودية أعلنت أيضا الموافقة على طلب إماراتي بفتح أجواء المملكة أمام الرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة لها إلى كافة الدول، وذلك في ظل تسيير أول رحلة طيران بين تل أبيب وأبوظبي في الأسبوع الماضي.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار السعودية السماح برحلات الطيران بين إسرائيل والإمارات بعبور مجالها الجوي، معتبرا إياه "إنجازا عملاقا".

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة يوم 13 أغسطس في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

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