تيسلا تخطط لبناء مصنع في ألمانيا الصيف المقبل

يُجرى الآن رئيس شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية زيارة لألمانيا ، وذلك ليلتقي بوزير الاقتصاد الألماني يتر ألتماير .





وكتب ماسك رئيس شركة تيسلا على صفحته الرسمية ،بموقع التواصل الإجتماعي تويتر أنه سيأتي لألمانيا بسبب التعاون مع شركة كيورفاك ، بهدف بناء مصنع للسيارات الكهربائية في منطقة جرونهايده بالقرب من برلين .





كما أضاف ماسك أنه توجه لألمانيا ، ولكنه لم يذكر عن تفاصيل المواقع التي سيزورها في ألمانيا أوقات السفر





ومن المعروف أن شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية الامريكية تخطط لإنتاج حوالي 500 ألف سيارة سنوية في منطقة جرونهايده وذلك اعتبار من الصيف المقبل ، كما أن هذا المشروع سييوفر 12 ألف وظيفة ، ولاتزال المواقفة البيئية الكاملة على المشروع من قبل ولاية براندنبورج معلقة، لذلك تقوم تيسلا بالبناء في الموقع على مسؤوليتها الخاصة.





أما حاليا يخطط ماسك لإجراء محادثات حول التعاون مع " كيورفاك"، والتي تعتزم المفوضية الأوروبية الحصول منها على 405 مليون جرعة من لقاح كورونا .



