السيسي يؤكد: موقفنا ثابت إزاء التسوية السياسية للأزمة الليبية.. وعقوبات أمريكية على شركات مرتبطة بمبيعات نفطية إيرانية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر: 145 إصابة جديدة بكورونا.. و18 حالة وفاة

السعودية: فتح الحدود الدولية مع التدابير سينعش الاقتصاد

الجيش اللبناني يعلن اكتشاف نحو 4 أطنان من نيترات الأمونيوم بمرفأ بيروت

كوشنر ودومينك راب يبحثان السلام في المنطقة

باشاغا يعود لمنصبه كوزير داخلية لحكومة السراج

اليونان: لا محادثات مقرّرة مع تركيا بشأن التوترات في المتوسط









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت عن خروج 789 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 75415 حالة حتى اليوم.





وأضافت أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





ونقلت "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبي، قوله إن موقف مصر ثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية بعيدًا عن التدخلات الخارجية والميلشيات المسلحة، وأن مصر ترحب بأي خطوات إيجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي إلى التهدئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية، مؤكدًا دعم مصر للجهود الدولية ذات الصلة بداية بمساندة كافة المبعوثين الدوليين إلى ليبيا، مروًا بالمؤتمرات الدولية ذات الصلة وصولًا إلى مسار برلين وصدور مبادرة “إعلان القاهرة”.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد أن فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية "سيساعد على انتعاش اقتصاد دولنا وازدهار شعوبنا، مما سيعيد الأمل للجميع في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد".





وذكرت "القبس" أن الجيش اللبناني أعلن العثور على مستوعبات تحتوي على كمية من مادة نيترات الأمونيوم، وقال "بناء على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة في الجيش، بالكشف على 4 مستوعبات في بورة الحجز التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نيترات الأمونيوم، تبلغ زنتها 4 أطنان و350 كلغ"، مشيرًا إلى أن وحدات من فوج الهندس يعمل على معالجتها.





وقالت "الوطن" إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبة فايز السراج وافق على إعادة وزير الداخلية فتحي باشاغا إلى منصبه، وذلك بعد توقيفه احتياطيًا عن العمل نتيجة استخدام العنف ضد المتظاهرين في طرابلس.





وأشارت "الراي" إلى أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ناقش عملية السلام في الشرق الأوسط مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أشادا بمعاهدة السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات وناقشا الجهود الأمريكية الأوسع لإبرام معاهدات سلام مماثلة بين إسرائيل والدول العربية.





دوليًا، قالت "الأنباء" إن وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت فرض الولايات المتحدة عقوبات على عدة شركات، متهمة إياها بتمكين شحن وبيع بتروكيماويات إيرانية.





وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوبات على 5 كيانات، لمشاركتها عن علم في صفقة مهمة لشراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق البترول أو منتجات نفطية من إيران.





وأفادت "الوطن" بأن اليونان أكدت أنّ لا محادثات مقرّرة بينها وبين تركيا لتخفيف التوترات المتزايدة بين البلدين في شرق المتوسط، نافية بذلك ما أعلنه حلف شمال الأطلسي من أنّه سيستضيف "محادثات تقنية" بين أثينا وأنقرة لحلّ هذه الأزمة.



