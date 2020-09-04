AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أوقاف الإسكندرية: افتتاح 7 مساجد اليوم بالمحافظة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:17 ص
مسجد
مسجد
Advertisements
البهي عمرو
قدم الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما يقوم به من انشاء وتطوير لـ المساجد المصرية.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية،  خلال مداخلة هاتفية على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن " 2 مئذنة وقبة كبيرة  ومجهزة من الداخل بأحدث الأجهزة و الفرش".

ولفت إلى أن المساجد الـ 7 مفرحة والجميع سعيد بما تقوم به الدولة من افتتاح لـ المساجد.

وأشار إلى أن الـ 7 مسجد موزعة على جميع المحافظة، و مساحتها تبدأ من 500 متر لـ 1200 متر، و المساجد مبنية بتصميم الإدارة الهندسية لـ القوات المسلحة.
وتابع أنه سيتم الصلاة فى الـ 7 مساجد بداية من اليوم الجمعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مبادرة "كن آمنا".. تطهير 104 مساجد بمشاركة 1588 متطوعا في الإسكندرية

بعد ترميمه بمساعدة الأهالي.. افتتاح مسجد الروبي غرب الإسكندرية

لتوزيعها على المساجد الأكثر احتياجا.. أوقاف الإسكندرية تتسلم ٤٣٦٩ متر سجاد

تعقيم وتطهير مساجد الإسكندرية استعدادًا لأول صلاة جمعة بعد كورونا

افتتاحه الجمعة المقبل.. مسجد الحق المبين بطور سيناء تحفة معمارية جديدة على أرض الفيروز

يتم افتتاحها الجمعة المقبل.. أوقاف الإسكندرية تتسلم ٧ مساجد جديدة.. شاهد

ترشيحاتنا

شوبير يكشف كافة تفاصيل تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا واجتماع الكاف.. فيديو

شوبير يكشف "هدية " الزمالك لـ الأهلي عقب الفوز أمام بيراميدز..فيديو

نتنياهو وافق على بيع أمريكا مقاتلات F-35 لـ الإمارات

تلاعبا فى المستندات لمساعدة مموليهم في التهرب من الضرائب.. المالية تقيم دعوى عمومية ضد محاسبين

هل الطهارة من الجنابة تغني عن غسل الجمعة .. لجنة الفتوى تجيب

عبر أجواء البحرين.. عودة أول طائرة إسرائيلية من الإمارات إلى تل أبيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعشق الأناقة.. أبرز إطلالات منة فضالي في عيد ميلادها

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها