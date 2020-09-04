أوقاف الإسكندرية: افتتاح 7 مساجد اليوم بالمحافظة

قدم الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما يقوم به من انشاء وتطوير لـ المساجد المصرية. وتطوير

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن " 2 مئذنة وقبة كبيرة ومجهزة من الداخل بأحدث الأجهزة و الفرش".





ولفت إلى أن المساجد الـ 7 مفرحة والجميع سعيد بما تقوم به الدولة من افتتاح لـ المساجد





وأشار إلى أن الـ 7 مسجد موزعة على جميع المحافظة، و مساحتها تبدأ من 500 متر لـ 1200 متر، و المساجد مبنية بتصميم الإدارة الهندسية لـ القوات المسلحة.

وتابع أنه سيتم الصلاة فى الـ 7 مساجد بداية من اليوم الجمعة.



