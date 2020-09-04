مصرع طالب صعقا بالكهرباء بسوهاج

لقي طالب مصرعه، أثر صعقة كهربائية أثناء تركيبه لمصباح كهربائي بمنزله.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج اخطارًا من مركز شرطة طما يُفيد بورود بلاغًا بوصول "عبداللاه. م. ع"، 19 عامًا، طالب، ويُقيم بقرية الدوير دائرة المركز، جثة هامدة إلى المستشفى المركزي.





وبالانتقال والفحص وسؤال والده "مجلي. ع. م"، 51 سنة، عامل، قرر أنه أثناء تركيبه لمصباح كهربائي بالمنزل لامست يداه أحد الأسلاك الكهربائية العارية، وتوفي في الحال.



