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أخبار العالم

الإماراتية تعلن عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمان 8 سبتمبر

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:31 م
الإماراتية تعلن عن
الإماراتية تعلن عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمان
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سمر صالح
قالت خطوط الطيران الإماراتية، اليوم الجمعة، إنها ستستأنف رحلات الطيران إلى العاصمة الأردنية عمان الأسبوع المقبل، وذلك بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا.

ووفقا لبيان نشرته الإماراتية في "تويتر" اليوم فإن استئناف الرحلات سيتم في 8 سبتمبر الجاري، وسيتم تنفيذ الرحلات من دبي إلى عمان بشكل يومي.

وسيتم تنفيذ الرحلات بواسطة طائرات من طراز "بوينج 777"، وستغادر الرحلة من دبي في تمام الساعة 15:00 وتصل عمان في الساعة 16:55.

ومن ثم ستغادر الرحلة العاصمة الأردنية في الساعة 19:00 لتصل إلى دبي في تمام الساعة 23:00.

ومع استنئاف الرحلات إلى العاصمة الأردنية يرفع عدد الوجهات التي تخدمها طيران الإمارات في الخليج والشرق الأوسط إلى ثماني مدن.

وأضافت الناقلة الإماراتية أن استئناف الرحلات سيتم مع اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لضمان سلامة الركات والطاقم.

وأشارت إلى أنه لضمان سلامة الجميع تعد اختبارات COVID-19 إلزامية لجميع المسافرين القادمين إلى دبي، بما في ذلك مسافري العبور، مشددة على أنه على المسافرين من وإلى الأردن تلبية متطلبات وجهتهم.
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