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اقتصاد

النفط يتراجع.. وبرنت يتجه لأكبر خسائر أسبوعية منذ يونيو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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أ ش أ
تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم /الجمعة/ متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية تزامنا مع مخاوف متعلقة بسرعة تعافي الطلب على الخام في ظل استمرار جائحة "كورونا".

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.66% إلى 44.36 دولار للبرميل، متجهة لتسجيل أكبر خسائرها الاسبوعية من يونيو الماضي عند 2.3% حتى الآن.

وخسرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.88% إلى 41.70 دولار للبرميل، لتقترب من تسجيل أول خسائرها الاسبوعية منذ خمسة أسابيع.

ومن المتوقع تراجع كمية النفط الذي ستستورده الصين في الشهر الجاري بعد ارتفاعه على مدار 5 أشهر على التوالي، وفقا لبيانات "ريفينتف إيكون".فيما من المقرر أن تكشف "بيكر هيوز" في وقت لاحق اليوم عن بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

وقال مايك تران المحلل لدى آر بي سي كابيتال في مذكرة نقلتها شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية: "من المرجح أن تحد هوامش الربح الضعيفة من ارتفاع أسعار النفط الخام، ونتوقع المزيد من التخفيضات هذا الخريف لتسريع إعادة موازنة مخزونات المنتجات النفطية".
وأضاف أن تخفيضات الإنتاج من قبل "أوبك بلس" وغيرها أدت إلى انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بوتيرة "جنونية" في الشهرين الماضيين، على الرغم من أن مؤشرات التنقل في الولايات المتحدة تشير إلى أن أنماط القيادة قد استقرت إلى حد كبير خلال الأسابيع 6-8 الماضية.
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