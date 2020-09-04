وزير الأوقاف: ما تم بناؤه من مساجد في مصر خلال 6 سنوات لم يحدث في العالم.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه ما تم بناؤه من مساجد جديدة خلال ست سنوات مضت ربما لم يبنى في أي دولة أخرى على الإطلاق.





وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الحق المبين، بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، أن عدد المساجد التي تم بناؤها زاد عن 1200 مسجد جديد، وما قامت به وزارة الأوقاف، من إحلال مساجد قديمة وإعادة صيانتها، تجاوز 3600 مسجد.





وأشار إلى أن عدد كبير من هذه الأعمال تمت بالجهود الذاتية من أبناء الشعب المصري ، منوها أنه سيتم افتتاح 314 مسجدا منها 11 مسجدا جديدا، والباقي إحلال وتجديد، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وبدأت الافتتاحات اليوم بافتتاح 14 مسجدا بالإسكندرية وجنوب سيناء.





وأفتى بأنه يجوز لولي الأمر أن يقنن المباح وينظمه، وإلا صارت الدنيا لعشوائية مقيتة وفوضى تضر بالمجتمع.



