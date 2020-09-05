AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم المسح على الشراب المقطوع.. الأزهر يجيب.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
حكم المسح على الشراب
حكم المسح على الشراب المقطوع.. الأزهر يجيب
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور علي عثمان، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن المسح على االشراب الذي اعتاد الناس لبسه الآن، هو محل خلاف بين الفقهاء.

وأضاف عثمان، في البث المباشر للأزهر الشريف، ردا على سؤال "ما حكم المسح على الشراب المقطوع؟ أن بعض العلماء قالوا إنه لا يجوز المسح على الشراب الخفيف الذي يوصل الماء إلى العضو، ومنهم من قال أن الجورب يجوز المسح عليه.

المسح على الشراب المثقوب
وأشار إلى أنه بالنسبة للمسح على الجورب المثقوب "المقطوع" فإنه يؤدي إلى أن طهارته محل شك كبير بين الفقهاء لأنهم قبل ذلك اختلفوا في حكم المسح على الجورب الخفيف اصلا.

وأوضح، أن بعض الفقهاء قالوا إذا كان القطع يسير فهذا لا يؤثر على  صحة الطهارةواختلفوا في ضابط القطع، فبعضهم حدده بمقدار ثلاثة أصابع مثل الأحناف.

وتابع: على المسلم أن يكون حريصا على العبادة وأدائها بشكل كامل، ولا يوجد أزمة في نزع الجورب وغسل القدمين، فهذا أفضل، ولا ينبغي أن نتساهل في الترخص في الأحكام.

متى يبطل المسح على الجورب
وأشارت دار الإفتاء إلى أن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، مؤكدةً أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم المسح على الجوارب الطبية للمريض..أمين الفتوى يقدم النصائح

المسح على الجورب .. شروطه وهل يجوز على الشراب المثقوب

كيفية المسح على الجورب.. اعرف الضوابط والشروط

هل يصح الوضوء بالمسح على الجورب الشفاف الخفيف ؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

إسماعيل يوسف أمينًا لصندوق الزمالك بدلا من أشرف زكي

سيدة لـ السيسي: أنا عيانة والرئيس يرد: احنا عنينا ليكي ..فيديو

المرأة الشيطان.. استغلت حبس زوجها وقتلت حماها لهذا السبب

جملة واحدة غيرت حياة إبراهيم "طالب الفريسكا".. تعرف عليها

رضا عبد العال عن إلغاء هدف دجلة: الحكام بتلعب مع الأهلي.. وهيخسر إفريقيًا بسبب الظلم ده

عبد الله السعيد ينشر صورة له مع زوجته.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضخم سمكة قرش في التاريخ.. الحجم الحقيقي للميجالودون | صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الطماطم؟

حكاية الكلب «فلاش».. تحول إلى بطل على السوشيال وبث الأمل في نفوس اللبنانيين.. صور