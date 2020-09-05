حكم المسح على الشراب المقطوع.. الأزهر يجيب.. فيديو

قال الدكتور علي عثمان، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن المسح على االشراب الذي اعتاد الناس لبسه الآن، هو محل خلاف بين الفقهاء.





وأضاف عثمان، في البث المباشر للأزهر الشريف، ردا على سؤال "ما حكم المسح على الشراب المقطوع ؟ أن بعض العلماء قالوا إنه لا يجوز المسح على الشراب الخفيف الذي يوصل الماء إلى العضو، ومنهم من قال أن الجورب يجوز المسح عليه.





المسح على الشراب المثقوب

وأشار إلى أنه بالنسبة للمسح على الجورب المثقوب "المقطوع" فإنه يؤدي إلى أن طهارته محل شك كبير بين الفقهاء لأنهم قبل ذلك اختلفوا في حكم المسح على الجورب الخفيف اصلا.





وأوضح، أن بعض الفقهاء قالوا إذا كان القطع يسير فهذا لا يؤثر على صحة الطهارةواختلفوا في ضابط القطع، فبعضهم حدده بمقدار ثلاثة أصابع مثل الأحناف.





وتابع: على المسلم أن يكون حريصا على العبادة وأدائها بشكل كامل، ولا يوجد أزمة في نزع الجورب وغسل القدمين، فهذا أفضل، ولا ينبغي أن نتساهل في الترخص في الأحكام.



