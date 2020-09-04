بدأ داخل غرف النوم.. قصة تأسيس موقع جوجل من الرفض إلى العالمية

كانت محركات البحث أو بوابات الإنترنت موجودة منذ الأيام الأولى للإنترنت، إلا أن محرك البحث Google الذي تم إنشائه بشكل متأخر نسبيًا عن سابقيه، نجح في أن يصبح الوجهة الأولى للعثور على أي شيء تقريبًا على شبكة الويب العالمية.





وتحل اليوم الذكرى الثانية والعشرون لتأسيس محرك البحث "جوجل"، والذي تم تأسيسه في 4 سبتمبر عام 1998، على يد علماؤء الكمبيوتر سيرجي برين ولاري بايج.





سبب التسمية





اخترع علماء الكمبيوتر سيرجي برين ولاري بايج، محرك البحث Google، الذي تمت تسميته على اسم googol - وهو اسم الرقم 1 متبوعًا بـ 100 صفر - الموجود في كتاب الرياضيات والخيال لإدوارد كاسنر وجيمس نيومان، حيث يمثل الاسم -بالنسبة لمؤسسي الموقع- المقدار الهائل من المعلومات التي يتعين على محرك البحث التدقيق فيها.





ما قبل البداية





في عام 1995، التقى بيج وبرين في جامعة ستانفورد عندما كانا طلاب دراسات عليا في علوم الكمبيوتر، وبحلول يناير 1996 بدأ الزوجان التعاون في كتابة برنامج لمحرك بحث أطلق عليه اسم Backrub، وسمي بذلك لقدرته على إجراء تحليل الروابط الخلفية، نتج عن المشروع ورقة بحثية شائعة على نطاق واسع بعنوان "تشريح محرك بحث ويب تشعبي واسع النطاق".





كان محرك البحث السابق فريدًا، حيث استخدم تقنية طوروها تسمى PageRank والتي تحدد مدى صلة موقع الويب من خلال مراعاة عدد الصفحات، إلى جانب أهمية الصفحات، التي تم ربطها مرة أخرى بالموقع الأصلي، في حين صنفت محركات البحث الآخرى النتائج بناءً على عدد مرات ظهور مصطلح البحث على صفحة الويب.





ظهور جوجل





بعد ذلك، بدأ بيج وبرين، مدفوعين بالمراجعات الحماسية التي تلقاها Backrub، العمل على تطوير Google، الذي كان مشروعًا ضئيلًا للغاية في ذلك الوقت، حيث الزوجان من غرف النوم الخاصة بهما وأنشأوا شبكة خادم باستخدام أجهزة كمبيوتر شخصية رخيصة ومستعملة ومستعارة، حتى أنهم تجاوزوا الحد الأقصى لبطاقات الائتمان الخاصة بهم لشراء "تيرا بايت" من الأقراص بأسعار مخفضة.





حاولوا في البداية ترخيص تقنية محرك البحث الخاصة بهم لكنهم فشلوا في العثور على أي شخص يريد منتجهم في مرحلة مبكرة من التطوير، لذلك قرر بيج وبرين بعد ذلك الاحتفاظ بـ Google والسعي للحصول على المزيد من التمويل، وتحسين المنتج، ونقله إلى الجمهور بأنفسهم عندما يكون لديهم منتج مصقول.





التمويل الأولي





نجحت الاستراتيجية، وبعد المزيد من التطوير، تحول محرك بحث Google في النهاية إلى سلعة ساخنة، حيث كان آندي بيكتولشيم، الشريك المؤسس لشركة Sun Microsystems، منبهرًا جدًا لدرجة أنه بعد عرض توضيحي سريع لـ Google، أخبر الزوجين: "بدلًا من مناقشة كل التفاصيل، لماذا لا أكتب لكما شيكًا فقط؟".





كان الشيك بمبلغ 100 ألف دولار وتم تحويله لشركة Google Inc، على الرغم من حقيقة أن Google ككيان قانوني لم يكن موجودًا بعد، لكن الخطوة التالية لم تستغرق وقتًا طويلًا، فقد تم تأسيس شركة بيج وبرين في 4 سبتمبر 1998، كما مكنهما الشيك من جمع 900 ألف دولار إضافية لجولتهما الأولية من التمويل، ومن بين المستثمرين الممولين الآخرين مؤسس Amazon.com جيف بيزوس.





بأموال كافية، افتتحت شركة Google Inc. أول مكتب لها في مينلو بارك، كاليفورنيا، كما تم إطلاق موقع Google.com، وهو محرك بحث تجريبي (تحت الاختبار)، حيث أجاب على 10 آلاف استفسار بحث كل يوم، وفي 21 سبتمبر 1999، أزالت Google الإصدار التجريبي رسميًا من عنوانه.





الصعود إلى الشهرة





في عام 2001، تقدمت Google للحصول على براءة اختراع وحصلت عليها لتقنية PageRank الخاصة بها والتي أدرجت لاري بيدج على أنه المخترع.





بحلول ذلك الوقت، انتقلت الشركة إلى مساحة أكبر في بالو ألتو المجاورة، وبعد أن أصبحت الشركة عامة أخيرًا ، كانت هناك مخاوف من أن النمو السريع للشركة الناشئة لمرة واحدة من شأنه أن يغير ثقافة الشركة، والتي كانت تستند إلى شعار الشركة "Do No Evil".





وقد عكس التعهد التزام المؤسسين وجميع الموظفين بتنفيذ أعمالهم بموضوعية دون تضارب في المصالح أو تحيز، لضمان التزام الشركة بقيمها الأساسية، تم إنشاء منصب كبير مسؤولي الثقافة.





منتجات متنوعة





خلال فترة النمو السريع، قدمت الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك Gmail و Google Docs و Google Drive و Google Voice ومتصفح الويب المسمى Chrome. كما استحوذت أيضًا على منصات بث الفيديو YouTube و Blogger.com.





في الآونة الأخيرة، كانت هناك غزوات في قطاعات مختلفة؛ بعض الأمثلة هي Nexus (الهواتف الذكية) وAndroid (نظام تشغيل الهاتف المحمول) و Pixel (أجهزة الكمبيوتر المحمول) ومكبر الصوت الذكي (Google Home) والنطاق العريض (Google Fi) وأجهزة Chromebook (أجهزة الكمبيوتر المحمولة) و Stadia (الألعاب) والسيارات ذاتية القيادة والعديد من المشاريع الأخرى، ومع ذلك، تظل عائدات الإعلانات الناتجة عن طلبات البحث أكبر محرك للأرباح.





إعادة هيكية



