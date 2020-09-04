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رياضة

الأهلي والاتحاد .. سيطرة الإسكندرانية تواجه طموح المارد الأحمر بحثا عن اللقب الغائب في السلة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:18 م
الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري فى كرة السلة
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محمد سمير
ساعات قليلة وتنطلق أولى مباريات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر المصري لكرة السلة، الذي يجمع الاتحاد السكندري والأهلي على صالة 6 أكتوبر.

ويقام الدور النهائي للبطولة بطريقة بيست أوف فايف، أي من 5 مباريات على أن يتوج باللقب من يفوز بثلاث مباريات من إجمالي الخمسة .

سيطرة سكندرية
يسعى فريق الاتحاد السكندري، الأكثر تتويجا ببطولة الدوري المصري (14 بطولة) تحت قيادة مديره الفني أحمد مرعي، لحصد البطولة الغائبة عنه منذ 10 سنوات، لتحقيق الثلاثية، بعد أن تُوج هذا الموسم، ببطولتي دوري المرتبط وبطولة كأس مصر.

وأعلن أحمد مرعي عن جاهزية جميع عناصر الاتحاد لخوض المباراة.

وكان آخر تتويج للاتحاد السكندري بدوري السلة 2009-2010.

طموح الأهلي
على الجانب الآخر يحاول أشرف توفيق المدير الفني لفريق الأهلي الخروج هذا الموسم ببطولة مهمة.

ولم يُتوج الأهلي ببطولة الدوري سوى 5 مرات فقط، كان آخرها في موسم 2015-2016.

كما يُعاني الأهلي من غياب أحد العناصر الأساسية للفريق وهو إبراهيم الجمال، المصاب في العضلة الخلفية، وذلك منذ مواجهة الفريقين في نهائي كأس مصر، الأسبوع الماضي.

كما يغيب أحمد السلعاوي بسبب الإصابة بقرحة من الدرجة الخامسة.

وسوف تقام المباريات المتبقية أيام 6، و8، و10 و12 سبتمبر الجاري.

سجل الأبطال
يتصدر الاتحاد السكندري قائمة أبطال الدوري المصري على مدار تاريخه، برصيد 14 بطولة، يليه نادي الزمالك صاحب المركز الثاني (13 بطولة).

ويحل فريق الجزيرة في المركز الثالث بـ 10 بطولات، وفي المركز الرابع يأتي نادي الأهلي بـ 5 بطولات.

وأخيرا يحتل فريق سبورتنج السكندري المركز الخامس بعد أن تُوج بالدوري 3 مرات.
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