الجهاز الفني للأهلي يتفقد أرضية استاد القاهرة قبل مواجهة وادي دجلة

تفقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، ومساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، أرضية استاد القاهرة، قبل المواجهة التي تجمع بين الأهلي ووادي دجلة في الجولة 24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.





ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:

محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وجونيور أجايي وأليو ديانج ووليد سليمان ومحمد شكري وأحمد فتحي ومحمود وحيد وعربي بدر ومحمد فخري.



