الجهاز الفني للأهلي يتفقد أرضية استاد القاهرة قبل مواجهة وادي دجلة

تفقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، أرضية استاد القاهرة، قبل المواجهة التي تجمع بين الأهلي ووادي دجلة في الجولة 24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:
محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.
ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وجونيور أجايي وأليو ديانج ووليد سليمان ومحمد شكري وأحمد فتحي ومحمود وحيد وعربي بدر ومحمد فخري.
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 62 نقطة، ويسعى لمواصلة مشواره القوي في البطولة.