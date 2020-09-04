محمد موسى: افتتاح 314 مسجدا فضح كذب الإرهابية

شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، لتضليلهم الرأي العام، وبث أخبار كاذبة ضد الدولة، والتي جاء من بينها، أن "الحكومة تقوم بهدم المساجد".





وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم، الذي أعلن من خلاله افتتاح 314 مسجدا؛ فضح كذبهم، وكان أبلغ رد على هؤلاء الخونة الخوارج أمثال الطبال محمد ناصر، ومعتز مطر الشهير بـ"لوسي"، وحمزة زوبع، وصابر مشهور، وهذا البيان رسالة قوية للمواطنين بأن تلك الجماعة لا تبث إلا الشائعات المغرضة.





وأشار إلى أن هؤلاء العملاء يروجون لبضاعة عفنة مثلهم لتضليل المواطنين وتزييف الحقائق لأغراض خبيثة مثلهم، لافتا إلى أنهم لا يعرفون البناء لأنهم جماعة تخريبية قائمة على الهدم وليس الإصلاح.



