AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الخطيب وكهربا يحتفلان بـ هدف الأهلي في مرمى وادي دجلة .. فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:24 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
التقطت عدسة صدى البلد مشاهد من احتفال محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود كهربا لاعب النادي الأهلي عقب إحراز مروان محسن للهدف الأول في شباك وادي دجلة بالدقيقة 42 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز، من رأسية جيدة عبر عرضية من جيرالدو.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ووادي دجلة بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 42 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز، من رأسية جيدة عبر عرضية من جيرالدو.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث النصف الساعة الأولى في المواجهة التي تجمع بين الأهلي ووادي دجلة في الجولة 24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وبدأت المباراة بهجوم ضاغط من لاعبي الأهلي حيث شهدت الدقيقة الثانية الفرصة الأولى من عرضية رائعة من أحمد الشيخ لمروان محسن داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته أتت في منتصف المرمى وتصدى لها عبد المنصف.

وسيطر لاعبو الأهلي على أحداث المباراة وأضاع لاعبيه فرصة الهدف الأول فى الدقيقة 6 بعد عرضية من أحمد الشيخ أضاعها جيرالدو بطريقة غريبة أمام مرمى دجلة الخالي من حارس مرماه .

وأهدر لاعبو وادي دجلة فرصة احراز الهدف الاول فى الدقيقة 9 بعد انفراد محمد رضا بمرمى محمد الشناوي الذي تصدى لها ببراعة عالية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي وإنبي.. سيطرة حمراء وانكماش بترولي في أول 15 دقيقة.. فيديو وصور

على طريقة فان بيرسي | محمد هاني يضرب إنبي بالهدف الأول في الدوري

الأهلي والإنتاج الحربي| 30 دقيقة مثيرة.. وعفيفي يتقدم.. وVAR بطل المباراة

الإنتاج يضاعف أحزان الأهلي ويتعادل معه في مباراة بطلها الـ VAR

شاهد .. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

مروان محسن يخرس الألسنة ويخطف فوزا ثمينا لـ الأهلي على الجونة.. فيديو

ترشيحاتنا

ثروت سويلم يعلن مفاجأة بشأن ضياع كؤوس اتحاد الكرة

جماعة الإخوان باعت 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين للمخابرات التركية| تفاصيل

السيسي الإنسان.. يوقف موكبه .. ويستمع لـ شكوى مسنة ..ويأمر برعايتها الفورية صحيًا .. والسيدة: ربنا يباركلك ويراضيك ومحدش يضرك ..فيديو وصور

شاهد .. فى حضور مرتضى منصور .. أحمد الميرغني: أنا سيساوى الآن وأحترم الجيش والشرطة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الأجهزة المعنية تتوجه لمنزل السيدة المسنة لتقديم العلاج اللازم

عن 26 عاما.. وفاة يوتيوبر شهير تصدم متابعيه في كل العالم| شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قَّصة فراشة.. ساندى تثير الجدل في أحدث ظهور

أشبه بالسجن.. شقة تحت الأرض وبدون نوافذ للإيجار مقابل سعر خيالي 40 ألف جنيه

دراسة تحسم الجدل.. نقص فيتامين د يعرضك للإصابة بفيروس كورونا بنسبة 60%