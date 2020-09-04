أول تعليق من طبيب الغربية المتهم بالتحرش: أتعرض لحملات تشويه

أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية ، قرارا ، بالتحقيق الفوري في الشكوى المقدمة من محامين ، بتوكيل رسمي ، عن 4 سيدات ، ضد الطبيب "احمد احمد الجوهري" استشاري نفسي شهير ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.





وفي ذات السياق ، مَثُلَ الطبيب المتهم منذ قليل أمام فريق النيابة العامة بأول طنطا ، للإدلاء بأقواله في كافة الاتهامات الموجهة إليه.





وأفادت مصادر نيابية أن الطبيب المتهم ، نفي كل تهم التحرش الجنسي واللفظي الموجهة ضده ، مؤكدا أنه يتعرض لحملات تشويه ممنهجة ، وابتزاز من جانب منافسين ، عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، بقصد التشهير بسمعته.





وأضافت المصادر أن المتهم لم يتجاوز نهاية العقد الرابع من عمره ، ومتزوج ولديه طفلين ، فضلا عن قيامه بالعمل بعدد من المراكز الطبية المتخصصة في العلاج النفسي ، طوال الـ ٧ سنوات الماضية.





وأشارت المصادر إلى أن أمن الغربية خصصت قوة أمنية لنقل الطبيب ، واقتياده من ديوان قسم أول طنطا ، إلى مجمع محاكم طنطا ، وسط حراسة مشددة ، فضلا عن سماع أقوال محامي الدفاع عن الطبيب المذكور طوال الـ ٤ ساعات الماضية.





كما شدد المحامي العام ، في تعليماته ، بأهمية سرية التحقيقات ، فضلا عن طلب تحريات المباحث حول الوقائع المذكورة ، والتأكد من صحتها؛ حفاظا على سمعة السيدات.





وباشر فريق من النيابة الكلية بغرب طنطا بمحافظة الغربية اليوم التحقيق فى وقائع التحرش بفتيات داخل عيادة طبيب شهير بطنطا أثناء تلقيهن جلسات علاجية داخل عيادته الخاصة طوال 4 أشهر الماضية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تكفل حقوقهن.