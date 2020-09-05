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أخبار العالم

مركز أمريكي: تحضير محتمل في كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي جديد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:43 ص
صواريخ
صواريخ
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أ ش أ
أعلن مركز أبحاث "الدراسات الاستراتيجية والدولية" الأمريكي اليوم، السبت، أن صورا بالأقمار الصناعية لحوض سينو لبناء السفن في كوريا الشمالية تشير إلى تجهيزات لإجراء تجربة صاروخ باليستي متوسط المدى يطلق من غواصة.


وقال مركز الأبحاث - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - إن النشاط "يشير، لكن بشكل غير قاطع، إلى تحضيرات لتجربة صاروخ بوكوكسونج-3 الباليستي من منصة الإطلاق الغاطسة".


وكانت كوريا الشمالية أعلنت في أكتوبر الماضي أنها اختبرت بنجاح إطلاق الصاروخ بوكوكسونج-3 (وهو صاروخ باليستي جديد يطلق من غواصة)، وذلك بهدف احتواء التهديدات الخارجية وتعزيز الدفاع عن النفس.
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