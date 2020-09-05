زكى عابدين: الرئيس السيسي يتابع مراحل تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة وذلل جميع مشاكلها

أكد اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل مستمر ومتواصل مراحل تنفيذ العاصمة الجديدة، ويولي هذا المشروع القومي الكبير أهمية بالغة ويتبناه ويتدخل لحل كل مشاكله فورا.









وقال اللواء أحمد زكي عابدين - في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن العاصمة الإدارية الجديدة لم تعد حلما بل أصبحت واقعا على الأرض وتعد أفضل مدينة في الشرق الأوسط وتضارع أحدث مدن العالم، موضحا أنه تم اعتماد أحدث الأنظمة التكنولوجية في كل المجالات عند إنشاء مشروعاتها.









وأضاف: "نسعى لتحويل العاصمة الإدارية الجديدة إلى عاصمة للشرق الأوسط"، مشددا على أن هذا المشروع من المستهدف أن يحقق نقلة نوعية وطفرة لمصر في الكثير من المجالات.









وأشار إلى أن هذا المشروع العملاق يحظى بمتابعة أيضا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة من الوزراء كل في موقعه، موضحا أن هناك متابعة دقيقة لجميع مراحل تنفيذ المشروع لمتابعة ومراقبة جودة وسلامة التنفيذ ودقة المواعيد، مؤكدا أن العمل يتم من خلال ورديات تبدأ الأولى في الساعة السادسة صباحا يوميا.









ونوه إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ذكية تحوي أحدث تكنولوجيا موجودة في هذا العصر وجميع الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا تعمل مع شركة العاصمة، مشيرا إلى وجود مراكز تحكم وكل الخدمات في العاصمة تتم من خلال كارت رئيسي موحد يستطيع من يقطن العاصمة الحصول على كل الخدمات بهذا الكارت إلى جانب الشراء واستخدام كل وسائل المواصلات به وبالتالي فهو لايحتاج إلى حمل نقود.









ولفت إلى أن جميع الخدمات يتم التحكم فيها من خلال مركز تحكم وتشغيل مركزي يتم تشغيله بشبكة فايبر وأجهزة حساسة أوتوماتيكية، كما تم تغطية العاصمة من خلال منظومة كاميرات مرتبطة بالأقمار الاصطناعية مرتبطة بمركز التحكم الأمني ومرتبطة بمنظومات الإشارات وعند الحوادث أو الحرائق يتم التعامل معها فورا من خلال هذه المنظومة الإلكترونية المتقدمة والتي تعتمد على أحدث التكنولوجيا في العالم.













وقال اللواء عابدين "إن الشوارع بالعاصمة الإدارية الجديدة يصل عرضها إلى 124 مترا عبارة عن 4 حارات في كل اتجاه إلى جانب حارتين للخدمة في كلا الاتجاهين"، مؤكدا أنه تم تلافي كل المشاكل الموجودة في القاهرة في هذا المشروع إلى جانب وضع المرافق في خنادق حتى لايتم تكسير الشوارع لإجراء الصيانة والإصلاح أو إضافة أي خدمات أو مرافق جديدة.









وأضاف أن هناك أكثر من مليون عامل يعملون إما بشكل مباشر أو غير مباشر بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال 60 شركة مصرية تعمل بالمشروع، فضلا عن مقاولي الباطن والعمالة بالمصانع التي تقوم بمد المشروعات الموجودة بالعاصمة بالمواد والمستلزمات، مشددا على أن عناصر الجودة من أهم العناصر التي يتم على أساسها التنفيذ بهذا المشروع القومي الضخم.









وأكد عابدين أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد مشروعا استثماريا واعدا من الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن المنطقة التي أقيم عليها المشروع كانت أرضا صحراوية وتحولت إلى قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد القومي، حيث تم تقييم المتر عند البدء في إنشاء المشروع بمائة جنيه فقط ووصل الآن إلى 17 ألفا في بعض المناطق بعد توصيل المرافق وتحقيق هذا الإنجاز وأنه تم حتى الآن بيع 20 ألف فدان.









وأوضح أن شركة العاصمة تقوم ببيع المتر السكني بسعر يتراوح من 4 إلى 5 آلاف جنيه والتجاري بسعر من 17 ألفا للمتر للارتفاع الذي يصل إلى 7 طوابق بعد الأرضي تتزايد بنسبة 5% لكل طابق بعد ذلك، موضحا أنه تم بيع مساحات بسعر وصل إلى 40 ألف جنيه للمتر الواحد لإقامة أبراج عليها.