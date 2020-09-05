فيديو وصور مسربة لقصر ضخم داخل إحدى الغابات لـ أحدث ملياردير في هوليوود

يستعد المنتج الأمريكي من أصول أفريقية "تايلر بيري"، الذي انضمَّ حديثًا إلى قائمة أثرياء هوليوود، لبناء قصر ضخم في أتلانتا يليق بوضعه كـ ملياردير جديد.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهرت أمس، الجمعة، صور جوية مسربة تكشف شكل القصر لأول مرة، وتبلغ مساحته 35 ألف قدم مربع، ويتم تشييده على مساحة 1200 فدان بالقرب من استوديو بيري في جورجيا.
ويمتلك المنتج الثري عقارات في لوس أنجلوس وأتلانتا، لكن القصر الجديد من المقرر أن يكون هو أغلى مكان سيقيم فيه بيري حتى الآن، حيث سيشمل بناءه وجود مكان للطائرات الخاصة به.
وتمت الإشارة إلى بناء هذا البيت لأول مرة في عام 2018، بعد أن أمضى عدة سنوات في العمل على التصميم والبناء، ويبدو أنه يقترب الآن من الانتهاء بالتزامن مع إعلان مجلة فوربس أنه أحدث ثري في قائمة مليارديرات السينما الأمريكية.
ويظهر في الصور أن نجم هوليوود البالغ من العمر 50 عاما، خطط لوجود حوض سباحة ضخم ومزرعة بها خيول وحيوانات أخرى لابنه، وتظهر الصور المذهلة ممرًا طويلًا ومناظر طبيعية تصطف عليها الأشجار وتؤدي إلى مدخل كبير.
ومن المتوقع أن يكون الفناء الخلفي فخمًا، مع وجود حما سباحة عملاق وحوض استحمام ساخن، ويتمتع القصر بالهدوء والخصوصية حيث يقع في الغابة خارج المدينة - ولكنه لا يزال يقع بالقرب من استوديو الإنتاج الخاص به الذي تبلغ مساحته 330 فدانًا.
وتم تداول الصور بعد أشهر فقط من الكشف عن أن الأمير هاري وميجان كانا يقيمان في قصر بيري في لوس أنجلوس الذي تبلغ تكلفته 18 مليون دولار.