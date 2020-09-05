أخبار الفن| عمر كمال يكسب التحدي ويقيم حفلته بتونس.. كواليس أغنية اختراع لـ تامر حسني والعسيلي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

عبّر الشاعر أحمد حسن راؤول، عن سعادته بنجاح أغنية "اختراع" لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي.

عبّر الشاعر أحمد حسن راؤول، عن سعادته بنجاح أغنية "اختراع" لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي.

استطاع الفنان حسين الجسمي، أن يحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين، خاصةً أنه دائم الحرص على تقديم العديد من الأغاني باللهجة المصرية، التي حققت نجاحًا كبيرًا جدًا، كان آخرها أغنية "بالبنط العريض"، ونستعرض لكم أبرز أغنياته المصرية في التقرير التالي:





يحل اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر ذكرى ميلاد الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، والذي توفي عن عمر ناهز الـ77 عاما بعد صراع مع المرض، حسبما أعلن نجله أحمد.





نشر عمر كمال مقطع فيديو من حفلته بتونس، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





نشر النجم محمد رمضان عبر خاصية القصص المصورة بصفحته الشخصية على موقع التواصل "إنستجرام" هدية وصلت إليه من معجب يسمى خليفة، وهي عبارة عن هاتف محمول من الذهب ومحفور على ظهره اسم محمد رمضان.



