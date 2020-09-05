AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ضرب نار .. عمر كمال يكسب التحدي و يقيم حفلته بتونس.. شاهد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:39 ص
عمر كمال
عمر كمال
Advertisements
ميرنا محمود - احمد بيسو
نشر عمر كمال  مقطع فيديو  من حفلته بتونس  وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق عمر كمال على الفيديو  قائلا: الحمد لله اوي حفلة في تونس ضرب نار 

اقرأ أيضا:
 

وكانت قد تواصلت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هانى شاكر مع نقابة المهن الموسيقية التونسية لمنع ووقف حفلات مطربى المهرجانات التى كانت من المقرر أن تقام فى تونس. 

واستجابت نقابة المهن الموسيقية التونسية لطلب هانى شاكر بمنع غناء عمر كمال وحسن شاكوش فى تونس. 

ووجه الفنان هانى شاكر إنذارا إلى الفنان أحمد سعد بعد التحقيق معه فى أزمته الأخيرة مع المطرب حسن شاكوش حيث تعاونا سويا فى أغنية جديدة. 

وكان  الشاعر الغنائي حسن عطية، قد تقدم بشكوى للفنان "هاني شاكر" نقيب الموسيقيين يتهم فيها المطربة نعوم ووليد نجم مالك قناة "شعبيات"، بسرقة أغنية من كلماته بعنوان "عدوك بن كارك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضربة جديدة للمهرجانات.. هانى شاكر يمنع عمر كمال وحسن شاكوش من الغناء فى تونس .. تفاصيل

بعد قرار وقف حفلة تونس.. شاهد أول ظهور لـ عمر كمال وحسن شاكوش

أكد على موعد حفلته بتونس.. عمر كمال يواصل تحدى هاني شاكر

أغنية بنت الجيران تتجاوز 450 مليون مشاهدة.. فيديو

اختبار تونسي.. عمر كمال ينشر فيديو كوميدي برفقة حسن شاكوش

شاهد.. بوسي ترقص على اغنية "هنعمل لغبطيطا"

ترشيحاتنا

أضخم سمكة قرش في التاريخ.. الحجم الحقيقي للميجالودون | صور

مواجهات محتملة.. مصر على موعد مع مباريات تاريخية في كأس العالم لليد 2021

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته ليحرم اخوته من الميراث.. رد حاسم من الأزهر

بعد إقالة المدرب.. حمزة الجمل: المسكنات لست حلا لعودة الإسماعيلي لمكانته

آخر صورة.. غرق عريس بعد خطوبته بـ 5 دقائق

أمين الفتوى يوضح سبب حرمة قراءة الحائض للقرآن الكريم .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato.. تعرف على السعر والمواصفات في مصر

رب ضرة نافعة.. امرأة تفوز بلقب أغنى نساء العالم نتيجة لطلاقها

بفستان أنيق.. سارة نخلة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة