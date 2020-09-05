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فن

ايامكم كلها نجاح ..عمر كمال يشارك جمهوره صورة جديدة عبر انستجرام

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:37 ص
عمر كمال
عمر كمال
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ميرنا محمود
نشر عمر كمال صورة جديدة وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق عمر كمال على الصورة قائلا: يارب أيامكم كلها نجاح 

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وكانت قد تواصلت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هانى شاكر مع نقابة المهن الموسيقية التونسية لمنع ووقف حفلات مطربى المهرجانات التى كانت من المقرر أن تقام فى تونس. 

واستجابت نقابة المهن الموسيقية التونسية لطلب هانى شاكر بمنع غناء عمر كمال وحسن شاكوش فى تونس. 

ووجه الفنان هانى شاكر إنذارا إلى الفنان أحمد سعد بعد التحقيق معه فى أزمته الأخيرة مع المطرب حسن شاكوش حيث تعاونا سويا فى أغنية جديدة. 

وكان  الشاعر الغنائي حسن عطية، قد تقدم بشكوى للفنان "هاني شاكر" نقيب الموسيقيين يتهم فيها المطربة نعوم ووليد نجم مالك قناة "شعبيات"، بسرقة أغنية من كلماته بعنوان "عدوك بن كارك".
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يارب أيامكم كلها نجاح 🙏❤️

A post shared by Omar kamal (@omarkamal.official) on

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