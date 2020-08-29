أكد على موعد حفلته بتونس.. عمر كمال يواصل تحدى هاني شاكر

أعلن مطربو المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش التحدى مجددا مع نقيب الموسيقيين هانى شاكر، بسبب منعهم حفل تونس الذى من المقرر إقامته يوم 4 سبتمبر المقبل إقامته





وكتب عمر كمال عبر صفحتة علي انستجرام : "لكل الناس اللى بتحبنا فى تونس، هنستناكم يوم الجمعة الجاية فى تونس العاصمة"









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وكانت قد تواصلت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هانى شاكر مع نقابة المهن الموسيقية التونسية لمنع ووقف حفلات مطربى المهرجانات التى كان من المقرر أن تقام فى تونس.





واستجابت نقابة المهن الموسيقية التونسية لطلب هانى شاكر بمنع غناء عمر كمال وحسن شاكوش فى تونس.





ووجه الفنان هانى شاكر انذارا الى الفنان احمد سعد بعد التحقيق معه فى أزمته الأخيرة مع المطرب حسن شاكوش حيث تعاونا سويا فى أغنية جديدة.





وكان الشاعر الغنائي حسن عطية، قد تقدم بشكوى للفنان "هاني شاكر" نقيب الموسيقيين يتهم فيها المطربة نعوم ووليد نجم مالك قناة "شعبيات"، بسرقة أغنية من كلماته بعنوان "عدوك بن كارك".