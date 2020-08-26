ضربة جديدة للمهرجانات.. هانى شاكر يمنع عمر كمال وحسن شاكوش من الغناء فى تونس .. تفاصيل

واستجابت نقابة المهن الموسيقية التونسية لطلب هانى شاكر بمنع غناء عمر كمال وحسن شاكوش فى تونس.

ووجه الفنان هانى شاكر انذارا الى الفنان احمد سعد بعد التحقيق معه فى ازمته الاخيرة مع المطرب حسن شاكوش حيث تعاونا سويا فى أغنية جديدة.

وكان الشاعر الغنائي حسن عطية، قد تقدم بشكوي للفنان "هاني شاكر" نقيب الموسيقيين يتهم فيها المطربة نعوم ووليد نجم مالك قناة "شعبيات"، بسرقة أغنية من كلماته بعنوان " عدوك بن كارك".





بدأت القصة عندما سمعت نعوم الأغنية واتفقت مع حسن عطية علي غناء الأغنية، إلا أنها لم تقم بتنفيذها ولم تشترِها، فقام ببيعها لمصطفي جودة مالك شركة "mg" للإنتاج الفني ، الذي أسند غناءها إلي المطرب "السيد رزق" نجم برنامج " ذا فويس" في موسمه الأخير، ولحنها " أحمد العتباني" ووزعها موسيقيا "أسامة عبدالهادي"، لكن المفاجأة هو أن حسن عطية اكتشف قيام "وليد نجم" بإسناد غناء نفس الأغنية لثلاثة مطربين وهم " نعوم" و"احمد عزت" و"علي سمارة".





وقام بتغيير اسم الشاعر علي أنها أغنية جديدة ليس لها صلة بحسن عطية بالرغم من أن الأغنية تحمل نفس الاسم ونفس الكلمات.



