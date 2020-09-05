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فن

عيون باصين حواليه.. عمرو دياب يروج لأغنية أماكن السهر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان عمرو دياب مقطع قصير من أغنية "أماكن السهر"، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وعلق عمرو دياب قائلا "ده في أي مكان في عيون باصين حواليه".

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وحقق الهضبة عمرو دياب 4 ملايين و745 ألف مشاهدة، بفيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي.

ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره تريند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع فيس بوك. 

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