8 أغاني سينجل تتنافس في موسم الصيف.. أبرزهم أماكن السهر

حرص عدد من النجوم على طرح أغاني جديدة سينجل مؤخرا، للمنافسة على تحقيق أعلى نسب مشاهدة في موسم الصيف، ونستعرض أبرز تلك الأغاني من خلال التقرير التالي:
أماكن السهر
طرح الهضبة عمرو دياب، كليب اغنيته الجديدة "أماكن السهر" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأغنية "أماكن السهر" هي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وإخراج أحمد النجار.
وجاء في كلمات أغنية أماكن السهر "ده جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه.. في أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر.. والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين.. ع البحر أن مشي الموج يهدى ويختشى الموج يزعل لو مشي له حبايب بالملايين.. دة حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل".
اختراع
حققت أغنية "اختراع" لـ تامر حسني والعسيلي، نجاحا كبيرا، حيث إحتلت التريند رقم 1 وكسرت حاجز المليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب، وهي أغنية ضمن أغاني البوم "خليك فولاذي".
تقول كلمات الأغنية: "معروف انا من زمان .. ولا واحدة بتملالي عينيا .. جات هي حصل جنان .. شكلي هيتعلم عليا .. لا دي تعظيم سلام
.. حلوة جدااا مش عادية".
ده الحب ملوش كبير .. وانا ايه فاكر نفسي خبرة! .. وبوقع ناس كتير .. وبعدي من خرم ابره .. قال ايه جامد خطير .. خدت درس ميه ميه".
"اختراع" كلمات: احمد حسن راؤول، وألحان: احمد زعيم، وتوزيع: وسام عبد المنعم، وتم تسجيل الغناء باستوديو Th production، ومهندس صوت / هيثم راضي & عبدالرحمن شوقي، وميكس / وسام عبد المنعم ، وماستر / چلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج : تامر حسني.
بحبك وبرتاحلك
طرحت الفنانة أنغام، فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "بحبك وبرتحلك" وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب".
تقول كلمات الأغنية :" أنا أنا أنا.. أنا بحبك .. أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح وعشان طيب وأمين وصريح .. جربتك في الضيق والشدة بس لقيتك راجل بصحيح".
أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح يا أعز ما الأيام جابت .. يا شمس عمري اللي ما غابت .. الناس تميل وألقاك ثابت ما يهزك ريح
ليك خير في أهلك وصحابك، وليك حضور يملي غيابك .. قلبك حنين وعتابك مافيهوش تجريح".
"بحبك وبرتحلك" كلمات: صابر كمال، لحن: ايهاب عبدالواحد، توزيع: تميم، وتريات: هاني فرحات، الكليب اخراج: عادل جمال/ ادارة اعمال: راندا رياض، سوشيال ميديا: محمد جمال، ياسمين حامد.
بالبنط العريض
عدى الكلام
حققت أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، أكثر من 47 مليونًا مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الماضي.
وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب.
واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة الـ"توب 5" على أنغامي، قام سعد لمجرد بمشاركتها، مع متابعيه عبر ستورى "انستجرام"، وعبَّر من خلاله عن حبه وشكره للمنصة.
وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».
ضارب عليوي
حقق كليب أغنية " ضارب عليوي " للفنان مصطفى شوقي، نجاح كبير يعد طرحه على قناة شركة فري ميوزك بموقع يوتيوب.
الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج نصر محروس.
يذكر أن أبرز أعمال الفنان مصطفى شوقي، أغنية "ملطشة القلوب" والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، حيث وصلت إلى 25 مليون مشاهدة حتى الآن.
تقول كلماتها: "على فين العزم إن شاالله ؟! .. وإيه اللي قطعلك نومة؟ .. ده لولاش الستر من الله .. مكانتش قامت لك قومة .. لسة لك عين تدوب؟.. مانتاش عايز تتوب؟ .. ده البر ماهوش أمان .. والعشق مالوش ضمان .. ده رهان على حدف طوب .. ونشانك سهمه خايب .. يا ملطشة القلوب .. يا جلاب المصايب".
خطيرة
حققت أغنية «خطيرة» لـ المطرب رامي صبري، نجاح كبير بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الجمعة 1 أغسطس.
أغنية «خطيرة» لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى.
وتقول كلماتها: ".. لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيرة خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.
بياعة
حققت أغنية "بياعة" لـ الفنان تامر عاشور، أكثر من 3 ملايين ونصف مشاهدة، بعد وقت قصير من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في بداية شهر يوليو الجاري.
كما تصدرت أغنية "بياعة" لـ تامر عاشور، قائمة توب انغامي في مصر، فى حين تصدرت الأغنية المركز الثاني في ابلكيشن انغامي على مستوى العالم.
وتقول كلمات الأغنية: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية".
أغنية "بياعة" لـ تامر عاشور، من كلمات: المستشار تركي آل الشيخ، وألحان: تامر عاشور.