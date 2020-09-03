منها أماكن السهر ويوم تلات.. الساحل قبلة عمرو دياب فى الكليبات

حرص الفنان عمرو دياب فى عدد من كليباته الأخيرة أن يبتعد عن الزحام ويصور بجانب البحر فى الساحل الشمالي ليعبر عن أجواء الصيف فى أغانيه.

يوم تلات

طرح عمرو دياب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" كليب أغنيته "يوم تلات" التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران"، وحرص على أن يؤرخ بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائيا، وصور الأغنية بتقنيات سينمائية، على شواطئ الساحل الشمالي.

يوم تلات كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وأصدرت في ألبوم سهران.

مهرجان

وكرر عمرو ما فعله فى تصوير أغنية يوم تلات فى عدد من أغانيه الأخرى منها أغنية مهرجان وهى إحدي أغنيات ألبوم "سهران".

أغنية "مهرجان" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع نادر حمدى، وتقول كلماتها: "مبقاش يناسبك ازعل واحاسبك.. ايه اللى غاصبك على العيشة دى واللى بقينا فيه، متشيلش همى موجود مرمى ما تفوق يا عم أنا همشى اقول فى الشارع هيه.. أنا هعمل مهرجان مهرجان.. وخلاص هنسى اللى كان مهما كان.. وحكايتى معاك كان ياما كان.. هتعيشها عليا ليه.. انت اللى زيك بجد حله بدل ده كله السكة اهى وادى الباب مفتوح.. روح بالسلامة لا عليك ملامة ولا ليك علامة والسهل زى ما جه بيروح.. أنا هعمل مهرجان مهرجان.. وخلاص هنسى اللى كان مهما كان".

زي ما أنتي

أيضا أغنية زي ما أنتي صورها بطريقة سينمائية من حفلته الأخيرة التى قدمها لايف خلال موقع أنغامي.

وتصدرت الأغنية قائمة الأغاني الأكثر استماعًا حول العالم، وحققت الأغنية المركز العشرين بين أكثر الأغاني استماعًا حول العالم خلال الأيام الماضية.

أغنية زي ما انتي صدرت في ألبوم سهران، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعي ، وتوزيع نادر حمدي.









أماكن السهر

وفى أجواء صيفية مبهجة قدم عمرو دياب أغنية أماكن السهر، وخطفت الفنانة دينا الشربينى الانظار اليها فور طرح الكليب.

وظهور دينا الشربينى جاء مميزا حيث بدت فى اطلالة جذابة بجوار الهضبة عمرو دياب والذى استعان بها فى الفيديو كليب الذى تم تصويره فى الساحل الشمالى.





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وأغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وإخراج أحمد النجار.





وجاء في كلمات أغنية أماكن السهر "ده جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه.. في أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر.. والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين.. ع البحر أن مشي الموج يهدى ويختشى الموج يزعل لو مشي له حبايب بالملايين.. دة حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل".