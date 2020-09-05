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محافظات

مطروح تستعد لانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ بتعقيم ورش 142 لجنة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:16 م
مطروح تستعد لانتخابات
مطروح تستعد لانتخابات الاعادة لمجلس الشيوخ
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ايمن محمود
أنهت محافظة مطروح استعداداتها لانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين 8-9 سبتمبر الجارى فى جميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة.


ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بانهاء استعدادات محافظة مطروح لانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ لتكون جاهزة لاستقبال الناخبين فى جميع اللجان بمدن المحافظة الثمانية .

وأكد أهمية تكثيف أعمال رش وتعقيم مقار اللجان الانتخابية والبالغ 142 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية بالاضافة الى مراجعة اعمال الانارة داخل وخارج اللجان وجاهزية غرف العمليات بكافة مدن المحافظة المتصلة بالغرفة الرئيسية بالديوان العام.

من جانبه أكد وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح انه يتم حاليا رش وتطهير عدد من المدارس المخصصة للجان انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ ، مع استمرار أعمال الرش في الثلاثة أيام القادمة .

كما تتابع كافة مجالس مدن المحافظة اعمال التجهيز والرش والتعقيم للجان الانتخابات بها سواء بالمدارس او الوحدات المحلية وغيرها.
مطروح تستعد لانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ بتعقيم ورش 142 لجنة
مطروح تستعد لانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ بتعقيم ورش 142 لجنة
مطروح تستعد لانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ بتعقيم ورش 142 لجنة
مطروح تستعد لانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ بتعقيم ورش 142 لجنة
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