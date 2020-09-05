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مصر ترسل مساعدات طبية للعراق.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:27 م
مساعدات مصرية
مساعدات مصرية
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عبد الخالق صلاح
عرضت تن تي في تقريرا عن إرسال مصر مساعدات طبية عاجلة للشعب العراقي وتضمنت المساعدات كمية كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد المطهرة لمواجهة فيروس كورونا في العراق، تنفيذا لأوامر الرئيس السيسي.


أكد الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق بمصر، أن المساعدات المصرية مهمة جدا لمساعدة قطاع الصحة في العراق لمواجهة كورونا، قائلا" أشكر جمهورية مصر الشقيقة وإنه ليس غريباً بأن تساعد مصر العراق لأنهما شقيقان وهذا نوع من الترابط التاريخي بين البلدين.

و أعرب الجانب العراقي بعميق الشكر والامتنان لما قدمته مصر للشعب العراقي، حيث إن وكيل الصحة العراقي قال "تشرفنا اليوم بالمساعدات المقدمة من مصر للعراق و هذه المساعدات هي دلائل على الترابط بين البلدين و أشكر مصر بإسم وزارة الصحة و الحكومة و الشعب العراقي".
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