حالة غريبة.. ولادة توأم ملتصق أحدهما برأسين في سوهاج

شهد مستوصف أحمد عبدالسلام قورة الخيري في دار السلام بسوهاج اليوم السبت، حالة ولادة طبيعية مُبكرة لسيدة في الشهر الثامن، وانجبت توأم ذكور أحدهما برأسين.





وأوضح الدكتور أحمد صابر، أخصائي النساء والتوليد والمشرف على حالة الولادة، أنه أثناء مُتابعة حالة السيدة الحامل ظهر عليها وجود توأم وتم عمل أشعة رباعية الأبعاد للتأكد من الحالة، وأظهرت نتيجة الأشعة وجود تؤم مُلتصق.





وأكد "صابر" أن حالة التوأم المُلتصق غير مُستقرة، وتم وضعة داخل الحضانة، موضحًا أن هذا الحمل هو الثاني للسيدة.





وأضاف أن سبب التوأم المُلتصق يرجع إلى تأخر انقسام العلقة في الرحم وتُعد هذه الحالة نادرة من نوعها بنسبة 1 لكل 250 ألف حالة تقريبًا.