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أخبار العالم

بسبب كورونا.. دولة عربية تغلق أحد أقسام مستشفى جامعي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:59 م
اصابات كورونا
اصابات كورونا
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محمود نوفل
أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، عن تعليق العمل في قسم طب الأسرة، في مستشفى الجامعة الأردنية، وذلك بهدف التعقيم لمدة 24؛ ساعة اعتبارا من صباح يوم غد الأحد.

وأوضحت السلطات الأردنية أن العمل في القسم  يعود لطبيعته  اعتبارًا من صباح يوم الاثنين 7 من سبتمبر .

وكان مدير مستشفى الجامعة الأردنيّة الدكتور عبد العزيز الزيادات قد أكد أنّ من بين الإصابات التي سجلتها المملكة اليوم السبت، 3 حالات من الكوادر طبية عاملة في المستشفى.

وذكر  الزيادات في تصريحات اعلامية أنّ المصابين لم يتعاملوا مع مرضى مصابين بفيروس كورونا، ويرجح أن تكون الإصابات تم نقلها لهم من خارج المستشفى.

ولفت الزيادات إلى أنّ أحد المصابين تم حجر العمارة التي يقطن بها لمدة أسبوع من قبل الداخلية ووزارة الصحة سابقًا، وأجري له فحصان كانت نتيجتهما سلبية وعلى إثرها عاد إلى المستشفى لاستكمال عمله.

وبيًن الزيادات أنّ الطبيب قام بإعادة الفحص للمرة الثالثة واكتشف إصابته بالفيروس، دون ظهور أعراض الإصابة.

ونوه الزيادات إلى أن المصابين الثلاثة يعملون في أقسام مختلفة في المستشفى، ولا يرجّح انتقال الإصابات بينهم.

واشار إلى أنّ إجراءات مشددة ستتخذ بعد تسجيل الإصابات، وهي ضمن البرتوكولات الطبية منها؛ استقصاء المخالطين وتنصيفهم، وتعقيم المكان، والتشديد في الوقاية الشخصية.
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