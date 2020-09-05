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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع رصف الشوارع الرئيسية والفرعية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:22 م
محافظ كفر الشيخ يتابع
محافظ كفر الشيخ يتابع رصف الشوارع الرئيسة والفرعية
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محمود زيدان
شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، اليوم السبت، أعمال رصف الطريق الرئيسة والفرعية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقًا لأعمال الطرح والترسية.

و تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استكمال أعمال الرصف بقرية كفر المنشي، طريق أريمون - البخانيس.بإشراف ومتابعة منصور عمر، نائب رئيس المدينة لشئون قرى مركز كفر الشيخ، و الصاوي مختار، رئيس قرية كفر المنشي، ومهندسي الرصف بمديرية الطرق بكفر الشيخ، وتواجد فني الرصف بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

كما تابع رؤساء المدن ب 16 مدينة وقرية أعمال الرصف الجارية ،استكمالًا للخطة الاستثمارية الخاصة بأعمال الرصف. 

أكد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفرالشيخ، علي رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات.

ووجه محافظ كفرالشيخ، برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية. 

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.
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