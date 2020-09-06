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اقتصاد

الحكومة تبيع أذون خزانة بـ19 مليار جنيه.. اليوم

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تطرح الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ صباح اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه.

وقالت وزارة المالية في تقرير إنها لجأت للطرحين لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة.

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وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بعمليات الطرح و من المستهدف طرح أجل 91 يوما بـ 8.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه.

و تستهدف وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري طرح  أدوات الدين المحلي من سندات و أذون الخزانة بــ45.5 مليار جنيه عبر 3 عطاءات دورية.

ومع طرح الوزارة اليوم أذون خزانة بـ 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين إثنين خلال يومي الإثنين و الخميس بقيمة تبلغ 26.5 مليار جنيه.



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